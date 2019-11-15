İstanbul Havalimanı'nda ara tatil hareketliliği

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulamaya sokulan ve 18-22 Kasım tarihlerini kapsayan, 2019-2020 eğitim - öğretim yılı 'ilk ara tatili' bugün başladı. Hafta sonu tatilleriyle birlikte 9 güne çıkan ara tatili, çocuklarıyla birlikte İstanbul dışında geçirmeyi planlayan aileler, yurt içi ve yurt dışı seyahatleri için İstanbul Havalimanı'na geldi. Havalimanının günlük yolcu hareketine, umreye gidenler ile ara tatile çıkanlar da eklenmesiyle terminal giriş noktalarında ve pasaport noktalarında zaman zaman kuyruk oluştu. Havalimanı yetkilileri ise pasaport, güvenlik noktaları ile check-in kontuarlarında yoğunluk yaşanmaması için bütün bankoları açık tuttu.