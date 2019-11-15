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'nda ara tatil hareketliliği

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında, bugün mesai bitimiyle başlayan ilk ara tatil nedeniyle 'nda yolcu hareketliliği yaşanıyor. Çocuklarıyla birlikte tatili İstanbul dışında geçirmek isteyen aileler, iç ve dış hatlar terminalinde zaman zaman yoğunluğa neden oldu.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 15.11.2019 14:56 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 15:19
İstanbul Havalimanı'nda ara tatil hareketliliği

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulamaya sokulan ve 18-22 Kasım tarihlerini kapsayan, 2019-2020 eğitim - öğretim yılı 'ilk ara tatili' bugün başladı. Hafta sonu tatilleriyle birlikte 9 güne çıkan ara tatili, çocuklarıyla birlikte İstanbul dışında geçirmeyi planlayan aileler, yurt içi ve yurt dışı seyahatleri için 'na geldi. Havalimanının günlük yolcu hareketine, umreye gidenler ile ara tatile çıkanlar da eklenmesiyle terminal giriş noktalarında ve pasaport noktalarında zaman zaman kuyruk oluştu. Havalimanı yetkilileri ise pasaport, güvenlik noktaları ile check-in kontuarlarında yoğunluk yaşanmaması için bütün bankoları açık tuttu.

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İstanbul Havalimanı'nda ara tatil hareketliliği
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