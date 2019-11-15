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haberi: Kredi faiz oranlarında bir indirim daha! 2019 Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - ne kadar?

ile ilgili indirimleri gelmeye devam ediyor. ING Bank yeni konut kredisi kampanyasını duyurdu. Banka 12 - 120 aya kadar tüm vadelerde faizi 0.98'e çekti. Ekonomide yaşanan yukarı yönlü ivme ile otomobil - konut sektörleri canlandı ve vatandaşlara yönelik çeşitli kampanyalar düzenlendi. Bu kampanyalardan yararlanmak isteyen vatandaşlar da ihtiyaç - taşıt - ile ilgili en güncel bilgilere sahip olmak istiyor. Peki kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka ne uyguluyor? İşte Ziraat Bankası, Akbank, Halkbank, Garanti Bankası, Vakıfbank, TEB ve diğer bankaların günce kredi faiz oranları tablosu!

Giriş Tarihi: 15.11.2019 10:40
Son dakika haberi: Kredi faiz oranlarında bir indirim daha! 2019 Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Merkez Bankası'nın politika faizi indirimlerinin ardından vatandaşlar kamu ve özel bankaların da kredi faizlerinde indirim yapıp-yapmayacağını merakla takip ediyordu. Bankalar müştelerine yönelik yeni indirim kampanyalarını sunarken konuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Ev ya da otomobil almak isteyen ya da diğer ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar güncel oranlarla ilgili bilgi sahibi olmak istiyor. Biz de haberimizde en yeni oranları derledik.

İşte Garanti, TEB, Yapıkredi, Ziraat, ING Bank, Halkbank, İş Bankası ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - ...

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

(Hızlı kredi) 1.39
Taşıt kredisi: 1.19
Konut kredisi: 0.99

TEB FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.18
Taşıt kredisi :1.15
Konut kredisi: 1.1

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Son dakika haberi: Kredi faiz oranlarında bir indirim daha! 2019 Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?
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