7 kıtadan yatırım daveti

Önümüzdeki yılı 'küresel marka yılı' ilan eden Kalyon Holding, altyapı, enerji ve gayrimenkul alanlarında yeni bir yatırım hamlesine hazırlanıyor. Bükreş'te ofis açan holdinge dünyanın her yerinden yatırım daveti yağıyor. Gazetecilerle sohbet toplantısı düzenleyen Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Haluk Kalyoncu ve Mehmet Kalyoncu, yatırım planlarını anlattı. Kalyon Holding'i bir dünya şirketi haline getirmek için çalıştıklarını anlatan Mehmet Kalyoncu, "Amerika kıtasından Avrupa'ya ve Ortadoğu'ya kadar çok geniş bir coğrafyada yeni havalimanı projeleri üzerinde çalışıyoruz. Peru, Katar, Arnavutluk, Hollanda gibi ülkelerde teklif ve ihale süreçlerimiz oldu. Türkiye'de bitirdiğimiz önemli projeler dünyada ciddi anlamda önümüzü açıyor. Devlet Başkanı, Başbakan ve Bakan seviyesinde görüşme davetleri alıyoruz" diye konuştu. Kalyoncu, Bükreş'te açtıkları ofisten Balkanlar, Doğu Avrupa ve Kıta Avrupası'ndaki işleri yöneteceklerini söyledi.

ÜSKÜP'E PROJE

İstanbul metrobüs hattı projesinde imzası olan holdingin Balkan coğrafyasındaki projelerle ilgilendiğini anlatan Mehmet Kalyoncu, "Romanya, Sırbistan, Arnavutluk ve şimdi de Üsküp'te bir metrobüs projesi üstünde çalışıyoruz. Katar, Kuveyt ve Güney Amerika aktif bir şekilde proje geliştirdiğimiz ülkeler arasında" ifadelerini kullandı. Üsküdar'da Nevbahar projesiyle konut sektörüne girdiklerini anlatan Mehmet Kalyoncu, şöyle konuştu: "İlk markalı konut projemiz olan Nevbahar Üsküdar'da satışlarımız yüzde 30'lara ulaştı. Turizm anlamında bir gayrimenkul yatırımı yapmayı çok düşünmüyoruz. Ofis de çok mantıklı gelmiyor. 2021'de İstanbul Havalimanı yakınlarında karma kullanımlı bir proje için şimdiden çalışmalara başladık."





150 MİLYON $'LIK KATKI SAĞLAR

Enerji işlerinin başında bulunan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Kalyoncu da "Ankara Başkent OSB'deki yerli güneş enerjisi fotovoltaik panel üretim fabrikasını Haziran 2020'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açmayı planlıyoruz. Bu fabrika için Türkiye'ye bir teknoloji transferi yapıyoruz. Bundan 10 gün önce Yönetim Kurulu Başkanımız Cemal Kalyoncu bir heyetle beraber Çin'e gitti. Çin'in en büyük devlet şirketlerinden Çin Elektronik Teknolojisi Grubu (CETC) ile bir anlaşma imzaladık. 6 ay içerisinde CTEC firması bu fabrikanın kurulumuyla ilgili bize teknoloji transferini getirecek" dedi. Konya-Karapınar'daki güneş enerjisi santralinin yatırımına da 2020'de başlayacaklarını söyleyen Kalyoncu, "Bu santral tamamlandığında, 1 milyondan fazla hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak. Her iki proje için toplam 1.5 milyar dolarlık yatırım planladık. Bu panellerle, 1.000 megavatlık Türkiye ve Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santralı kurulacak. Santral, yıllık 2 milyar 600 bin kilovatsaat enerji üretecek. Ülke ekonomisini, yıllık 150 milyon dolarlık bir enerji ithalatından koruyacağız" diye konuştu. Kalyoncu, 1000 megavatlık rüzgâr santral yatırımının da sürdüğünü belirtti.



Asya ve Çin'den bankalar ilgileniyor

İstanbul Havalimanı finansmanının refinansmanı için çalıştıklarını hatırlatan Mehmet Kalyoncu, "Dünyada faizler düşüyor. Bundan faydalanıp daha az faiz ödeyeceğimiz, finansman yükünü azaltacağımız bir finansman üzerine çalışıyoruz. Asya'dan, Çin'den bankalar ilgileniyor. 5 milyar euroya kadar bir yetkilendirme yaptık. 3 milyar euro ya da 4 milyar euro da olabilir. Gelecek tekliflere bağlı" dedi. 2020'nin son çeyreğinde metronun Kağıthane'den havalimanına giden kısmının açılacağını belirten Kalyoncu, "2021'de de Gayrettepe'den İstanbul Havalimanı'na giden bölüm hizmette olacak" diye konuştu. Gaziantep'teki Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile ilgili de bilgi veren Haluk Kalyoncu, "Burası ekonomik bir üniversite. Kreş parasına gençlere yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi