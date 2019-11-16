Altında taksit sekize çıkıyor

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) ardından Ticaret Bakanlığı da perakende işletmelerin basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında taksit sayısını 4 yerine sekiz olarak uygulayabilmesine yönelik düzenleme yaptı. BDDK da geçen ay kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek basılı ve külçe olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksit sayısını sekize yükseltmişti. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni uygulamanın vatandaşı rahatlatacağını ifade etti. Palandöken, şunları söyledi: "Yazın mevsimsel olarak da yükselen altın fiyatları nedeniyle zorlanan vatandaş, artık eşinin dostunun düğününe giderken altınını daha rahat alacak. Altında taksit sayısının sekize kadar çıkmasıyla vatandaş, gram ve çeyrek altın arasında düşünmeden karar verilebilecek, piyasalarda hareketlenme olacak." ANKARA