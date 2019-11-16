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Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! 1 Aralık'tan itibaren zorunlu hale geliyor

İstanbul'da otobüs durağına dalan halk otobüsünün dehşeti yaşatması, Avcılar'da bir servis minibüsünün öğrenciyi ezmesi ticari araç sürücülerinin belgelerini ve psikoteknik raporlarını bir kez daha gündeme getirdi. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 1 Aralıktan itibaren ticari araç sürücülerinin psikoteknik teste girip rapor alması mecburi hale getirildi. 1 Aralık itibariyle raporu olmayan araç sahiplerine 885 lira, sürücülere ise 283 lira cezai işlem uygulayacak.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 16.11.2019 11:51 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019 12:02
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Psikoteknik test 1 Aralık'tan itibaren zorunlu hale geliyor

İnsan unsurundan kaynaklı olarak meydana gelen trafik kazalarını minimize düşürmek, sürücünün trafiğe çıktığı andan itibaren hafıza, hız kontrolü ve saldırganlık gibi durumlarda davranış ve tepkilerini ölçmek için uygulanılan psikoteknik testi 1 Aralıktan itibaren ticari araç sürücülerine zorunlu hale geliyor. Psikoteknik testinin öneminden bahseden Trafik Güvenliği ve Psikoteknik Merkezleri Dernek Başkanı Cengizhan Kutlu "Kurtuluş Savaşında verdiğimiz can kadar, trafik kazalarında kayıp verdik. Trafik kazalarındaki insan kaynaklı trafik kazalarını minimize ederek, insan kaybının en düşük seviyede olmasını hedefliyoruz." Diyerek psikoteknik testin öneminden bahsetti.

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Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Psikoteknik test 1 Aralık'tan itibaren zorunlu hale geliyor
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