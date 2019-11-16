SABAH’ın haberi oyunu bozdu

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Edinilen bilgilere göre dolandırıcılık çetesi, önce sahte şirket kurdu. Ardından Google'e reklam vererek, arama motorundan önemli firmaların teknik servisi olarak çıkmaya başladı. Arayan kişilerin evlerine gittikleri araçlara, inandırıcı olması için firmaların logosunu da ekleyen çete üyeleri, vatandaşları farklı yöntemlerle dolandırdı. Sahte yetkili servis numarasının en çok kullanıldığı sektörlerin başında ise arıtma cihazları, televizyon, çamaşır makinesi, kombi, buzdolabı ve uydu sistemleri geldi.Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ihbarlar üzerine Bahçelievler ve civar ilçelerde, 444'lü numaralar üzerinden arıyıp kendilerini servis yetkilisi olarak tanıtan kişiler hakkında çalışma başlattı. Bu kapsamda, çete halinde hareket ettikleri tespit edilen 30 şüpheli şahsın dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirdikleri, çete yapılanması içinde hareket eden 3'ü kadın, 1 çocuk olmak üzere 30 şüpheli şahsın 100'lerce aileyi mağdur ettiği tespit edildi. Çete üyelerinin uyuşturucu, hırsızlık gibi suçlardan kaydının bulunduğu öğrenildi. Geçen hafta Dolandıcılık 4.0 dosyasını yayınlayan SABAH, bu ve benzeri birçok dolandırıcılık yöntemini okuyucularıyla paylaşmıştı.DOLANDIRICILIK çetesinin vurgun yöntemi şu şekilde çalışıyor: Semtinizdeki yetkili servis numarasını bulmak için Google'da arama yaptığınızda sayfanın en üstünde X markasının yetkili servisiymiş gibi dolandırıcılara ait internet adresleri çıkıyor. Aynı zamanda 850 ve 444 ile başlayan numaralar da bu tezgâhı destekliyor. Telefonda görüştüğünüz kişi sizin kişisel bilgilerinizi alarak ön ödeme talep ediyor. Eğer bu ödemeye sizi ikna edemezse adresinize sahte bir usta gönderiyor. Bu ustalar ilk etapta ürünü tamir etmiş gibi yapıp sizden para alma yoluna gidiyor. Başarılı olamazsa, "İthal parça gerekiyor. Şu kadar ödeme yaptıktan sonra parçanızı gelip takacağız" diyor. Parayı tahsil eden dolandırıcıya bir daha ulaşılamıyor.