Bin 500 Arap yatırımcı Türkiye’ye geliyor

BUGÜN NELER OLDU

TÜRAP, 19 Arap ülkesinde kurduğu organizasyon aracılığıyla fuara katılan firmaların konutlarının Arap ülkelerinde satışına da aracılık edecek. 6'ncı TurabExpo Fuarı, 20-22 Kasım tarihleri arasında Pullman İstanbul Airport-Convention Center'da gerçekleşecek. TÜRAP Genel Başkanı Sabuhi Attar, eş zamanlı yapılacak Yapı İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri ile Gayrimenkul Proje Yatırım ve Finansman Fuarı'nın, Türkiye'deki konut projelerinin Arap dünyasında tanıtılması, pazarlanması ve satışında büyük rol oynayacağını kaydetti. Fuara 200'ün üzerinde Türk firmasının katılacağını ifade eden Attar, "Fuar, istihdam ve ekonomi açısından çok faydalı olacak" dedi.12 yıldan bu yana Türk-Arap ülkeleri arasındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Sabuhi Attar, "Bu zirvemize ciddi bir katılım var. Yaklaşık bin 500 Arap ve Türkiye'den bin katılımcı olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Arap ülkelerindeki bakanlıklar, ticari heyetler, Ankara'daki Arap elçiler ve konsoloslar katılım sağlayacak. Bu da zirveye çok renk katıyor" diye konuştu.