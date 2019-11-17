Faiz indirimi 200 bin konut sattırdı

BUGÜN NELER OLDU

Merkez Bankası'nın başlattığı faiz indirimlerinin ardından Eylül 2019'da 146 bin konut satışıyla Cumhuriyet tarihi rekorunun kırıldığını belirten Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, ekim ayında benzer seviyelerin gerçekleşeceği öngörüsünde bulundu. Kötü bir dönem olarak geçen 8 ayın ardından faizin yüzde 1'in altına inmesiyle birlikte piyasanın ciddi bir moral kazandığına dikkat çeken Taş, "Ağustosta faizlerin yüzde 1'in altına düşmesiyle psikolojik eşik aşıldı. Faizler inmeseydi, toplam yıllık satış 900 binde kalırdı. Sadece faiz indirimlerinin bu yılki toplam konut satışına 200 binlik katkısı olduğunu görüyoruz" dedi.2020'de uygulanmaya başlayacak emlakta yüzde 35 gelir vergisinin sektör için risk oluşturduğunu belirterek, "Bunun en azından son 5 yıl içinde alınmış gayrimenkullere yansıtılmaması, bir defaya mahsus vergi muafiyeti olması lazım" önerisinde bulundu.