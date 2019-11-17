Terörle mücadeleye ‘yapay zekâ’ desteği

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Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen sürü insansız hava araçları (İHA) GPS'e ihtiyaç duymadan görev yapabilecek. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Yapay zeka destekli sürü İHA kabiliyetinden sonra İHA'ların GPS olmayan ortamda da görev yapacağı KERKES Projesi'ni başlattık" dedi. Demir, katıldığı televizyon programında S-400 konusu ile ilgili olarak, "İhtiyaca binaen aldığınız sistemi 'biz falancanın hatırına kullanmayız' demek doğru değil"diye konuştu.Demir, "Nisan 2020 konulan hedef. Kurulması, eğitimlerinin, testlerinin yapılması gibi bir süreç var. Böyle bir sistemin devreye alınması zaman alacak" dedi. F-35 ile S-400 sisteminin bir arada bulunamayacağı argümanı ile ilgili gereken tedbirleri almaya açık olduklarını ifade eden Demir, "Biz sadık dost ve müttefik olarak bu konuda gözümüzden kaçan bir risk unsuru varsa tedbirini almaya hazır olduğumuzu söyledik. Bu konuda bir adım atılmaktan imtina edildi. Şimdi 'Biz başka bir şeyi tartışmayız'dan 'bakalım'a geldik" ifadelerini kullandı.Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi (KERKES) projesine de anlatan Demir, Sürü İHA'ların yapay zeka katılmış İHA'lar olduğuna değinerek, "Operasyon bölgenizde bu İHA'lar haritalarla, zemini karşılaştırıp yönünü bulabilecek, herhangi bir haberleşme sisteminden bağımsız olarak kendi operasyonunu yapabilecek yapay zeka yüklenmesini düşünüyoruz" diye konuştu. İsmail Demir'in sosyal medya paylaşımında ise, "Dünyada sayılı ülkenin çalıştığı bu teknolojiyle sensörlerden alınan tüm veriler işlenerek konum kestirimi yapılacak, derin öğrenme tekniğiyle hedefler vurulacak" ifadeleri yer aldı.