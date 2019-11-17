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+ beş yılda 4.7 milyon aboneye ulaştı

İbrahim ACAR Ekonomi
Giriş Tarihi: 17.11.2019
TV+ beş yılda 4.7 milyon aboneye ulaştı
Türkiye'de mobil televizyon izlenme alanında yüzde 47 ile pazar lideri olan Turkcell kuruluşu TV+, 5 yılda 4.7 milyon abone ve 6.5 milyar saatlik izlenme süresine ulaştı. Dijital televizyon platformu TV+, popüler ve en yeni filmlerin yanı sıra, kült ve gişe rekortmeni 5 binden fazla film, dizi ve belgesel yayınlıyor. Uygulamayı yurtdışında da kullanıma sunan şirket, dijital ihracata da başladı. Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, "Araştırmalar, TV+ kullanıcılarının çok memnun olduğunu ve yüksek bir tavsiye oranına ulaştığımızı gösteriyor. 5G'nin de hizmete girmesi ve fiber altyapının yaygınlaşmasıyla teknik açıdan çok daha kaliteli bir yayın sağlayacağız. Bunu da üzerine her gün koyarak geliştirdiğimiz içeriklerle zenginleştireceğiz" dedi.
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