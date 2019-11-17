Wyndham gözünü rezidanslara dikti

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Hızla yükselen turizm sektöründe yeni yatak arzları için arayışlar başladı. Dünyanın en büyük otel zinciri olan ve Türkiye'de 80'e yakın oteliyle hizmet veren Wyndham Grup, 2020'de 100 hedefine doğru koşarken bir taraftan da gözünü rezidanslara dikti. Türk yatırımcılardan gelen talepler doğrultusunda rezidansları otel konseptiyle işletmek için kolları sıvayan grup, Wyndham Rezidans ve Ramada Rezidans olmak üzere iki proje üzerinde çalışıyor. 2020'de hayata geçirilmesi planlanan proje ile boşta kalan rezidanslar otel konseptiyle değerlendirilirken, yeni yatak arzları da sağlanacak. Projeyle orta segment turiste hizmet verilecek.Wyndham EMEA Bölgesi Başkanı Dimitris Manikis, Wyndham Rezidans ve Ramada Rezidans projesi için altyapıyı incelediklerini belirterek, "Ciddi bir potansiyel olduğunu gördük. 2020 gibi hayata geçirmeyi planlıyoruz. Türkiye'den doğacak bu projeyi potansiyeli olan ülkelerde de hayata geçirebiliriz" dedi.Türkiye turizmine dair değerlendirmelerde de bulunan Manikis, "Türkiye'nin çok büyük ve güçlü bir potansiyeli var. Anlatabileceğiniz çok hikâyeniz mevcut. Burada daha yapacak çok işimiz var, Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutluyuz" diye konuştu.Tanıtma Ajansı için otellerin ödeyeceği pay ve konaklama vergisi ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Manikis, şöyle konuştu: "Dünyanın birçok turizm ülkesinde bu uygulamalar var. Mesela hepimiz Finlandiya'nın eğitim, sağlık gibi sosyal hizmetlerine hayranlıkla bakıyoruz. Oysa ülkede yüzde 70'leri bulan vergiler mevcut. Bu vergilerle devlet güzel hizmetleri sağlayabiliyor. Mühim olan vergilerin doğru kullanılıyor olması. Eğer vergiler doğru kullanılırsa çok güzel sonuçlar da elde edilir."Wyndham Hotels&Resorts Orta ve Doğu Avrupa Bölge Başkan Yardımcısı Edwin Broers da, grubun 9 aylık verilerini paylaştı. 9 ayda yüzde 62.9 doluluk ortalaması yakaladıklarını anlatan Broers, "Son aylarda açılan otelleri dahil etmediğimizde ortalama yüzde 85'leri buluyor" dedi. Oda başı gelirde de yüzde 25 artış sağladıklarını anlatan Broers, 2020'de gelirde çift haneli artış beklediklerini kaydetti.Dünya çapındaki tüm Wyndham Grand Otelleri arasında yapılan değerlendirme sonucunda 'Best Of Wyndham Grand' ödülünü alan Wyndham Grand Kalamış Hotel'in Genel Müdürü Mustafa Alparslan, 2019 yılını değerlendirdi. "Yüzde 84 doluluk ortalaması yakaladık. Bunun yüzde 69'u yabancılardan oluşuyor" diyen Alparslan, oda başı fiyatlarının 100 euronun üzerine çıktığını aktardı. Alparslan, "2020'de dolulukta 1-2 puan, gelirde ise yüzde 10 artış bekliyoruz" dedi.