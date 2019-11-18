26 mesleğe daha belge zorunluluğu

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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 26 meslek için yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildiğini açıkladı. Bakan Selçuk, yeni uygulama ile belge zorunluluğu getirilmiş meslek sayısının 143'e yükseldiğini belirterek, "Aralarında Taşlama Tezgah İşçisi, Haddeci, İplik Operatörü, Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon Elemanı, Deri İşlenti Operatörü, Liman Forklift Operatörü, Yüksek Gerilim Montaj ve Teçhizat Test Elemanının da olduğu mesleklerde belgesiz işçi çalıştırana bir yıl sonra para cezası uygulanacak" dedi.