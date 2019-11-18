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44.5 milyon kişi e-Devleti kullanıyor

Giriş Tarihi: 18.11.2019
44.5 milyon kişi e-Devleti kullanıyor
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet kullanıcı sayısının 44 milyon 585 bin 564 kişiye ulaştığını belirterek, "2008 yılında 5 bin 747 olan giriş sayısı da bu yıl 1 milyar 9 milyon 512 bine ulaştı" dedi. e-Devlet üzerinden en fazla kullanılan kurumun Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) olduğuna dikkati çeken Koç, şöyle devam etti: "Kullanıcılar e-Devlet üzerinden 234 milyon 641 bin kere 4A hizmet dökümü, 143 milyon 847 bin kere dava dosyası sorgulaması, araç plakasına yazılan ceza sorgulaması da en fazla tercih edilen hizmetlerden oldu."
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44.5 milyon kişi e-Devleti kullanıyor
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