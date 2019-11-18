Son Dakika Haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 18 Kasım

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika değişimleri ve gelişmelerini vatandaşlar yakından takip ederek anlık olarak değişen grafiklerle de yatırımlarına yön veriyorlar. Çeyrek ve gram küçük yatırımcıların radarında bulunurken, yarım-tam-cumhuriyet gibi altın türleri ise daha çok büyük yatırımcımlar tarafından tercih ediliyor. Küresel piyasada döviz kurlarının yaşadığı güven kaybını iyi değerlendiren bu yatırım aracı, uzmanlar tarafından bir numaraya konmuş durumda bulunuyor. Yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar ise gün içerisinde 'altın fiyatları bugün ne kadar' sorusunu araştırıyor. Sabah.com.tr olarak biz de haberimizin içerisinde 18 Kasım Pazartesi gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatlarını sizler için hazırladık…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 18 KASIM GRAM TAM YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Gram altın

Alış: 270,99

Satış: 271,05

Yarım altın

Alış: 866,65

Satış: 889,07

Çeyrek altın

Alış: 434,68

Satış: 444,53

Cumhuriyet altını

Alış: 1.801,00

Satış: 1.828,00

Tam altın

Alış: 1.738,73

Satış: 1.772,70

Ata altın

Alış: 1.793,06

Satış: 1.837,95