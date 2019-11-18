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: bugün ne kadar, kaç TL? Gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 18 Kasım

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri ve değişimleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son dönemde döviz kurlarında yaşanan dengesiz grafik yatırımcının ilgi ve alakasını altına yöneltmesine neden oluyor. Bu noktada, piyasada güvenilirliği üstüne çekmeyi başaran çeyrek, gram altın türleri daha çok küçük yatırımcıların radarında bulunuyor. Gün içerisinde sıklıkla araştırılan konulardan bir tanesi de ‘ bugün ne kadar?’ sorusu oluyor. Küresel piyasalardaki bir numaralı yatırım tercihi olan ve yatırım yapmak isteyen kişilerin bir numaraları tercihi olan altın fiyatları ile ilgili tüm son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinden ulaşabilir, anlık değişimleri görüntüleyebilirsiniz. Peki, bugün çeyrek altın fiyatları ne kadar? Sabah.com.tr olarak 15 Kasım Cuma gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 18.11.2019 08:09 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 08:10
Son Dakika Haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 18 Kasım

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika değişimleri ve gelişmelerini vatandaşlar yakından takip ederek anlık olarak değişen grafiklerle de yatırımlarına yön veriyorlar. Çeyrek ve gram küçük yatırımcıların radarında bulunurken, yarım-tam-cumhuriyet gibi altın türleri ise daha çok büyük yatırımcımlar tarafından tercih ediliyor. Küresel piyasada döviz kurlarının yaşadığı güven kaybını iyi değerlendiren bu yatırım aracı, uzmanlar tarafından bir numaraya konmuş durumda bulunuyor. Yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar ise gün içerisinde 'altın fiyatları bugün ne kadar' sorusunu araştırıyor. Sabah.com.tr olarak biz de haberimizin içerisinde 18 Kasım Pazartesi gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatlarını sizler için hazırladık…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 18 KASIM GRAM TAM YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Gram altın

Alış: 270,99

Satış: 271,05

Yarım altın

Alış: 866,65

Satış: 889,07

Çeyrek altın

Alış: 434,68

Satış: 444,53

Cumhuriyet altını

Alış: 1.801,00

Satış: 1.828,00

Tam altın

Alış: 1.738,73

Satış: 1.772,70

Ata altın

Alış: 1.793,06

Satış: 1.837,95

piyasalar
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