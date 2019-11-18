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: O bankalar da indirdi! Ziraat, Halkbank, Garanti, İş Bankası konut - taşıt - faiz oranları ne kadar?

Kredi faiz oranlarında geçtiğimiz haftalarda yaşanan indirimlerinin ardından bu hafta da yeni bir indirim kampanyası yaşanıp yaşanmayacağı vatandaşlar tarafından özellikle takip ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizi indirimleri ile ateşlenen sürece ilk olarak kamu bankaları dahil olmuş daha sonra özel bankalar da katılmıştı. Peki güncel ne kadar? İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank, İş Bankası, TEB, Garanti ve diğer tüm bankaların konut - taşıt - faiz oranları!

Giriş Tarihi: 18.11.2019 10:19
Son dakika haberi: O bankalar da indirdi! Ziraat, Halkbank, Garanti, İş Bankası konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar?

ile ilgili bilgileri gelmeye devam ediyor. Merkez Bankası'nın 25 Temmuz'da başladığı ve üç toplantıda gerçekleştirdiği 10 puanlık faiz indiriminin ardından konut - taşıt - faiz oranlarında çok önemli düşüşler yaşanmıştı. Kamu bankalarının faizi yüzde 1'in altına çekmesinin ardından 28 Haziran'da yüzde 22.23 olan konut kredisi ortalama yıllık faizi, 8 Kasım'da yüzde 13.01'e geriledi.

İşte Halkbank, Akbank, Ziraat Bankası, TEB, Garanti Bankası, İş Bankası son dakika konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Konut kredisi: 0.99
Taşıt kredisi: 1.19
Tüketici kredisi: 1.25

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Son dakika haberi: O bankalar da indirdi! Ziraat, Halkbank, Garanti, İş Bankası konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar?
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