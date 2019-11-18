Son dakika haberi: O bankalar da indirdi! Ziraat, Halkbank, Garanti, İş Bankası konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar?

Kredi faiz oranları ile ilgili son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Merkez Bankası'nın 25 Temmuz'da başladığı ve üç toplantıda gerçekleştirdiği 10 puanlık faiz indiriminin ardından konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranlarında çok önemli düşüşler yaşanmıştı. Kamu bankalarının faizi yüzde 1'in altına çekmesinin ardından 28 Haziran'da yüzde 22.23 olan konut kredisi ortalama yıllık faizi, 8 Kasım'da yüzde 13.01'e geriledi.

İşte Halkbank, Akbank, Ziraat Bankası, TEB, Garanti Bankası, İş Bankası son dakika konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Konut kredisi: 0.99

Taşıt kredisi: 1.19

Tüketici kredisi: 1.25