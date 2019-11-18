Tarımın 25 yıllık yol haritası belirlenecek

BUGÜN NELER OLDU

Tarımve orman alanında tüm kesimleri tek platformda buluşturan 3'üncü Tarım ve Orman Şurası, 18-21 Kasım tarihleri arasında Ankara'da düzenleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, başta sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları (STK) olmak üzere toplumun her kesiminin değerlendirmesi alınarak koordine edilen şurada, tarım ve ormana ilişkin 25 yıllık yol haritasının şekillenecek. 4 gün sürecek Şura'nın ardından oluşturulan raporlar ve sonuç bildirgesinin, 21 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor. Tanıtımı temmuzda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yapılan şura öncesi yoğun bir hazırlık gerçekleştirildi. Bu kapsamda, başta sektör temsilcileri ve STK'ler olmak üzere toplumun her kesiminin değerlendirmeleri alındı. Şura için oluşturulan "Görüşünü Bildir" platformuna bugüne kadar yaklaşık 23 bin görüş ulaştı. Ortaya konulan tespit, görüş ve önerilerden hareketle şurada tarım ve hayvancılığın rotası çizilecek.Şurada bitkisel ve hayvansal üretimle su ürünleri üretiminin geliştirilmesi, gıda üretimi ve güvenliğinin temini, kırsal kalkınma, toprak ve su kaynaklarıyla biyoçeşitliliğin korunması gibi konular masada olacak. Ayrıca çiftçinin örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesi, tarımsal ve hayvansal üretimin planlanmasına ilişkin stratejiler sektör temsilcilerinden akademisyenlere kadar farklı kesimlerce ele alınacak.