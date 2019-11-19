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zammı için çalışmalar başlıyor! maaşı ve asgari geçinim indirimini de etkileyecek asgari ücret artışı...

2020 zammı ile ilgili vatandaşların araştırması devam ediyor. Asgari ücret ile ilgili resmi maraton ay başında başlayacak ve çıkacak karar milyonlarca asgari ücretliyi ilgilendiriyor! Çıkacak oranı ile birlikte aynı zamanda maaşı ve Asgari Geçinim İndirimi (AGİ) artış miktarını da etkileyecek. İşte Aralık ayında başlayacak olan asgari ücret zammı ile ilgili çalışmalar hakkında önemli gelişmeler...

Giriş Tarihi: 19.11.2019 08:16 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 08:20
Asgari ücret zammı için çalışmalar başlıyor! İşsizlik maaşı ve asgari geçinim indirimini de etkileyecek asgari ücret artışı...

Türkiye'de milyonlarca çalışanın gözü Ocak ayında gelecek olan zammında. Konu ile ilgili araştırma yapana vatandaşlar 2020 asgari ücret zammı ne kadar olacak? sorusunun yanıtını merak ediyor. Önümüzdeki ay, yani Aralık başında çalışmaya başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2020'de geçerli olacak ücreti belirleyecek. Milyonlarca asgari ücretlinin zammı bu toplantılarla ortaya çıkacak. Ayrıca asgari ücretteki artış pek çok gelir ve ödemeyi de etkileyecek. Tüm çalışanlara her ay ödenen asgari geçim indirimi ile işsizliklere ödenen maaş asgari ücret zammıyla yükselecek.

İşte asgari ücret çalışmaları ile ilgili detaylar...

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Asgari ücret zammı için çalışmalar başlıyor! İşsizlik maaşı ve asgari geçinim indirimini de etkileyecek asgari ücret artışı...
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