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Avrupalı bankaların yeni ödeme sistemi: PEPSI

Giriş Tarihi: 19.11.2019
Avrupalı bankaların yeni ödeme sistemi: PEPSI
Son yıllarda teknoloji şirketlerinin finansal hizmetlere ilgisi giderek artarken, bankalar da BigTech dünyasındaki bu gelişmelere karşı boş durmuyor. Son olarak Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) önerisi doğrultusunda Avrupa'dan 20 bankanın tüm nakitsiz ödemelerde kullanılacak bir ödeme sistemi üzerine çalıştığı öğrenildi. Teknoloji şirketlerine meydan okumanın yanı sıra Visa ve Mastercard'ın pazardaki hakimiyetine de son vermeyi amaçlayacak sistemin adı ise PEPSI (The Pan European Payment System Initiative) olacak.
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Avrupalı bankaların yeni ödeme sistemi: PEPSI
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