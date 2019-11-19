Bankalar taksiti kesti

Bankalar, kredi kartlı alışverişlerde işletmelerden alınan komisyon oranlarına tavan getirilince harekete geçti. Alışverişlerde tüketicilere sunulan ekstra taksitler kaldırıldı. Artık kendi imkânlarıyla uzun taksit yapan mağazalar dışında bankaların alışverişlerde verdiği ek taksitler olmayacak.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, bankaların Merkez Bankası'nın komisyon oranlarına tavan getirmesinin ardından harekete geçerek, işletmelere verdikleri ekstra taksitleri kaldırdıklarını söyledi. Bazı bankaların ise hâlâ yüzde 3'lere varan komisyon almaya devam ettiğini belirten Öncel, bazı bankaların da ertesi gün yapılması gereken ödemelerin sürelerini uzattığını, bu şekilde tavan uygulamasından yaşadıkları kaybı geç ödemelerle telafi etmeye çalıştıklarını dile getirdi. Öncel, "Ancak bu durumun fazla uzun süreceğini düşünmüyoruz" dedi.

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SATIŞLAR % 10 DÜŞER

Derimod Yönetim Kurulu Üyesi Murat Zaim, bankaların ekstra taksitleri kaldırması üzerine perakendecinin daha fazla taksit seçeneği sunmak için elini cebine attığını söyledi. Kasım ve aralık aylarının yüksek sezon olması nedeniyle negatif etkinin hafifleyeceğini dile getiren Zaim, "Birkaç ay bu durumun satışlara yüzde 10'a varan düşüş olarak yansımasını bekliyoruz" dedi.

Kiğılı Genel Müdürü Hilal Suerdem taksitlerin kaldırılmasıyla ciroda yüzde 10'a yakın bir düşüş olmasını beklediklerini dile getirdi. Suerdem, "Bizim satışlar düşünce otomatik olarak bankaların bizden elde ettikleri cirolar da düşecek. Dolayısıyla bu hızlı alınmış bir karar. Birkaç ay sonra bankalar bu kararlarından dönecektir" diye konuştu.



BAZILARI ETKİLENMEDİ

Kendi imkanlarıyla tüketicilere daha uzun vadede taksit sunan markalar ise bu uygulamadan daha az etkileniyor. Karaca Grup markalarından Emsan'ın Genel Müdürü Arif Yıldırım, "12 aya kadar taksit imkânı sağladığımız için bankaların uyguladığı ek taksitler, ekstra bonus oluyordu. Ama bizim taksit imkânlarımız yeterli olduğu olumsuz yansıma olmaz" dedi.



TAVAN 1 KASIM'DA BAŞLADI

Merkez Bankası'nın kredi kartı ile yapılan alışverişlerde bankaların işletmelerden aldığı komisyon oranlarıyla ilgili düzenlemesi 1 Kasım'da hayata geçmişti. Yeni düzenlemeyle bankaların mal ve hizmet alımlarında, işlem tutarlarının üye işyerlerinin hesaplarına ertesi gün aktarması halinde işletmeye uygulayacağı komisyon oranı yüzde 1.60'ı geçemeyecek.