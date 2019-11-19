Cannes’da Türkiye şovu

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Türk perakende sektörü 80'i aşkın firma ve 250 kişilik bir heyet ile Fransa'nın Cannes şehrinde kapılarını 25'inci defa açan dünyanın en büyük perakende ve gayrimenkul fuarlarından MAPIC ile gücünü global arenaya taşıdı. 13-15 Kasım tarihlerinde Türk markaları ile yabancı yatırımcıları bir araya getiren fuara 8 bin 500 ziyaretçi katıldı. Türk markalarına başta Avrupa, Rusya ve Balkanlar olmak üzere dünyanın dört bir yanından çok sayıda teklif geldi.BMD Başkanı Sinan Öncel, Türk markalarının halen 125 ülkede mağaza ve satış noktalarının bulunduğunu, e- ihracat ile dünyanın en ücra köşesine bile ulaştıklarını belirtti. BMD üyesi 387 markadan 106'sının yurtdışında 4 bin 396 mağazası ve 12 bin 884 satış noktasının olduğunu bildiren Öncel, şunları kaydetti: "Önemli bir başarı elde etmekle birlikte ne yazık ki potansiyelimizin hala çok gerisindeyiz. BMD üyeleriyle 2023 yılında dünyada 20 bin mağaza açmayı hedefliyoruz. Hak ettiğimiz yere ulaşmada tanıtımın büyük rolü olduğunu biliyoruz. Bu nedenle dünyanın önde gelen fuarlarına markalarımızın katılımını çok önemsiyoruz. MAPIC'i de tanıtım ve yeni işbirlikleri için büyük bir fırsat olarak görüyoruz. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yılki organizasyon da çok verimli ve başarılı geçti."Markaların yatırımcılarla ve işbirliği potansiyelleri bulunan firmalarla yüzlerce görüşme yaptığının altını çizen Öncel, "Özellikle Avrupa, Rusya ve Balkanlar'dan yoğun taleple karşılaştık. Başta yeme içme olmak üzere hediyelik eşya ve züccaciye markalarımızı tüm dünyada önemli fırsatlar beklediğini gözlemledik. Öte yandan Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nin (AYD) ev sahipliği yaptığı yemekte Türkiye standına davet ettiğim yabancı yatırımcılara markalarımızın gücünü ve potansiyelini anlatma imkanı buldum. Önümüzdeki 3 yılda e- ticaretin çarpan etkisi ile yurtdışı ciromuzu çok daha yukarılara taşıyacağımıza inanıyorum" diye konuştu.Fuarın tüm katılımcılara önemli fırsatlar sunduğuna vurgu yapan İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe ise, "Türkiye dünyanın beşinci, AB'nin üçüncü büyük hazır giyim tedarikçisi. 2018'de 17.6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Toplam hazır giyim ihracatımızın yüzde 75'inde İHKİB'in 10 bini aşkın üyesinin imzası bulunuyor" dedi. Gültepe şöyle devam etti: "İHKİB olarak biz İstanbul'u dünyanın önde gelen moda merkezlerinden biri yapmak istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda birçok çalışma ve proje yürütüyoruz. Ülkemiz bu çalışmalar sayesinde özgün tasarımları ve moda markalarıyla küresel arenada rakiplerinden her geçen yıl biraz daha ayrışıyor. Hazır giyim markalarımızın 100'ü aşkın ülkede 4 binden fazla mağazası bulunuyor. Markalarımızın yurtdışına açılımını Türk moda endüstrisinin tanıtımı için büyük bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Bu ilkeden hareketle markalarımızın 80 ülkeden alışveriş merkezi yatırımcılarının yanı sıra master franchise'lar ve ortaklık yapabilecekleri şirket temsilcileri ile görüşme imkanı buldukları MAPIC etkinliğin de yerimizi almaya büyük önem veriyoruz. Her yıl 8 bin 500 ziyaretçiyi ağırlayan MAPIC tıpkı önceki yıllarda olduğu gibi hem tanıtım hem de markalarımız için çok önemli işbirliği fırsatları sağlıyor."İHKİB Yönetim Kurulu Üyesi Nejdet Ayaydın ise Türk hazır giyim endüstrisinin yıllık yaklaşık 18 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirtti. İHKİB'in Dört Dörtlük Plan'ı ile hazır giyim ihracatını orta vadede 33 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini kaydeden Ayaydın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hedefi yakalayabilmemiz için tasarım odaklı, yüksek katma değerli, markalı üretimi ve ihracatı arttırmak zorundayız. Hazır giyim ve konfeksiyonda markalı ihracatımızın payı henüz yüzde 15'i bile bulmuyor. İHKİB olarak bu oranı hızla yüzde 25'e çıkarmayı planlıyoruz. Hazır giyimde küresel bir oyuncu olmamızın yanı sıra çok güçlü markalarımız var. Markalarımızın tanıtımı ve yeni iş birlikleri geliştirebilmek için MAPIC'te Türkiye standının kuruluşunda 3 yıldır BMD'ye destek veriyoruz. 9 hazır giyim markamızın yer aldığı stant bu yıl da çok yoğun ilgi ile karşılaştı."Ayaydın, aynı zamanda çok önemli bir tanıtım fırsatı olarak gördükleri MAPIC'teki teklifleri markaların en iyi şekilde değerlendireceklerine inandığını kaydetti.