CHP yine yalan söylüyor! Bin liranın altında emekli maaşı yok

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir yalanı daha ortaya çıktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında muhalefetin yalanını sert bir dille eleştirdi.Erdoğan, "Tıpkı ana sınıfı öğrencisine anlatır gibi tekrarlıyorum, bin liranın altında emekli maaşı alan yok. Kemal Kılıçdaroğlu SGK Genel Müdürlüğü döneminde kalmış olabilir. Hangi taklayı atarlarsa atsınlar milletimiz yüzde 25'in üzerine çıkarmıyor. Buna rağmen ders çıkartıp mertçe siyaset yapmaya yönelmiyorlar" dedi. AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'de bin TL'nin altında emekli maaşı kalmadığı gibi iki bayramda 1000'er TL ikramiye uygulaması başlatıldı. 2002'de en düşük SSK emeklisi aylığı 257 liraydı.