Perakendeciler fuardan 632 görüşme ile geri döndü

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Alkaş'ın Türkiye temsilciğini yaptığı, Türk perakende sektörünün öncü markalarının yurtdışına açılma hedeflerini destekleyen MAPIC'te 632 B2B görüşme gerçekleştirildi. IHKIB ve BMD işbirliği ile kurulan TurkishBrands standında yer alan Avva, B&G Store, D'S Damat, İpekyol, Kiğılı, Hemington, Penti, Perspective ve Yargıcı gibi güçlü markaların yanı sıra stantla katılan firmalar arasında Polin, Dof Robotics, Turkmall ve V-Count yurtdışı hedefleri doğrultusunda ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer, büyük bir başarıyla tamamlanan MAPIC 2019'un hedeflerin de üzerinde uluslararası iş görüşmelerine sahne olmasını, "Türk perakende markalarının globalleşme yönündeki kararlılıkları kadar, uluslararası firmaların Türkiye ilgisini de gösteriyor" sözleriyle yorumladı. Aközer, markalara gösterilen bu ilginin, mağaza açtıkları ülkelerde yarattıkları algının güçlü olduğunu göstermesi kadar yıllar boyunca markalaşma için attıkları adımların, etkisini de ortaya koyduğunu belirtti.* Katılımcı perakendeci sayısı 2000'e ulaştı.* Yatırımcı firma katılımı 1.300'ü buldu.* Katılımcılardan 750'si yeni firmalardan oluştu.* Fuarı 8.500 kişi ziyaret etti.