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Son dakika: 'tan '' açıklaması!

: "( ile ilgili) En az 10 analiz yaptık. Her türlü kombinasyonu denedik. Hiçbirinin maliyeti sürdürülebilir değil."

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 19.11.2019 21:11 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 21:48
Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan 'EYT' açıklaması!
Son dakika haberi! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "(EYT ile ilgili) En az 10 analiz yaptık. Her türlü kombinasyonu denedik. Hiçbirinin maliyeti sürdürülebilir değil."
BAŞKAN ERDOĞAN EYT KONUSUNDA SON NOKTAYI KOYMUŞTU
Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili son sözü söylemişti. İşte Erdoğan'ın EYT ile ilgili o sözler:
Tutturmuş bir EYT, erken emeklilik. İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar bunun bedelini ödediler. Niçin erken emeklilik? Bırakalım ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını alsın. Erken emekli olduğu zaman ideal ücreti alamayacak hem de ikinci bir iş aramak suretiyle ikinci iş ile işsizliğe öncü olacak. SGK sistemimizin çökmesini istemelerinin tek sebebi kaos ortamından kendilerine siyasi rant devşirme hesabıdır.
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Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan 'EYT' açıklaması!
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