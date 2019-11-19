Son dakika haberi: Kredi faiz oranlarında indirim satışları yükseltti! İşte banka banka konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları...

Kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından en çok araştırılan son dakika konuların başında geliyor. Gayrimenkul sektöründe pek çok bankanın konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1'in altına düşürmesiyle birlikte konut satışları hız kazandı. 0.98-0.99 faizle ev sahibi olmak isteyenler, yılın son çeyreğinde oluşan fırsatları değerlendirirken, faizlerde devam etmesi beklenen düşüşle satışların kasım/aralık ayında da yükselmesi öngörülüyor. İşte banka banka ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...