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haberi: Kredi faiz oranlarında indirim satışları yükseltti! İşte banka banka konut - taşıt - faiz oranları...

Konut kredisinde faiz oranlarının kamu bankalarının ardından özel bankalarda da yüzde 1'in altına düşmesiyle birlikte konut satışlarında büyük artış yaşandı. Konutta satışlar aylık 140 bin bandına oturdu. Kredili satışlar da bu ay yüzde 525 arttı. Öte yandan yeni bir ev - otomobil sahibi olmak isteyen ya da diğer ihtiyaçlarını karşılamak isteyen kişiler güncel ihtiyaç - taşıt - faiz oranlarını da sıkça takip ediyor. İşte konut satışlar ve ile ilgili haberi...

Giriş Tarihi: 19.11.2019 11:38 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 12:04
Son dakika haberi: Kredi faiz oranlarında indirim satışları yükseltti! İşte banka banka konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları...

vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konuların başında geliyor. Gayrimenkul sektöründe pek çok bankanın faiz oranlarını yüzde 1'in altına düşürmesiyle birlikte konut satışları hız kazandı. 0.98-0.99 faizle ev sahibi olmak isteyenler, yılın son çeyreğinde oluşan fırsatları değerlendirirken, faizlerde devam etmesi beklenen düşüşle satışların kasım/aralık ayında da yükselmesi öngörülüyor. İşte banka banka ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

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Son dakika haberi: Kredi faiz oranlarında indirim satışları yükseltti! İşte banka banka konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları...
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