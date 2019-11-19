THY’nin ‘cevizli mi, fıstıklı mı?’ sorusuna Ordu’dan yanıt: Fındıklı baklava

THY tarafından '17 Kasım Dünya Baklava Günü' dolayısıyla sosyal medyadan 'Dünya Baklava Günü'nde akıllarda tek soru: cevizli mi, fıstıklı mı? Seçiminiz ne olursa olsun, Turkish Airlines Lounge alanlarında lezzetli baklavalarımız sizi bekliyor' mesajı paylaşıldı.

Bunun üzerine Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, 'Fıstıklı mı iyi yoksa cevizli mi bilmem ama fındıklının her ikisinden de iyi olduğuna eminim. Bilal Ekşi önderliğinde başarıdan başarıya koşarak bir dünya markası haline gelen Türk Hava Yolları, bence en kısa sürede Ordu fındığından yapılan baklavayı menüsüne ekleyecektir' paylaşımında bulundu.





Güler'in 'fındıklı baklava' önerisine, Ekşi ise Ordu yöresine ait türküden esinlenerek, 'Sayın Başkanım, mesaj alındı. Yine yeşerdi fındık dalları, acep ne olacak baklavanın halları' yanıtını verdi.

2 TEPSİ BAKLAVAYLA UÇAĞA BİNDİ



Başkan Güler, Genel Müdür Ekşi'nin bu cevabı üzerine 2 tepsi fındıklı baklava yaptırarak, dün akşam Ordu- Giresun Havalimanı'na gitti. Elindeki tepsilerle uçağa binen Başkan Güler, 1 tepsi baklavayı kabin personeline ikram ederken, diğer tepsiyi de Genel Müdür Ekşi'ye götürülmek üzere pilota teslim etti. Fındıklı baklavayı tüm dünyada yaygınlaştırmak istediklerini belirten Güler, "Türk Hava Yolları, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu anketle fıstıklı ve cevizli baklavayı oylamaya sunmuştu. Biz de buna fındığı ilave etmek istedik. Fındık hem yerli hem de çok lezzetli olan bir ürünümüz. İnşallah bundan sonra herkes fındıklı baklavayı da yaygın olarak tadacaktır. Havalimanına gelerek Bilal beye fındıklı baklavamızdan gönderdik. Böylelikle fındıklı baklavayı tüm dünyada yaygınlaştırmak istiyoruz" dedi.