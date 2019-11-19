Türkiye’de üretiliyor, ihracat atağına geçti

Türk ticari araç pazarının yükselen yıldızı GAZ, Türkiye'de üretimini yaptığı GAZelle Next Kamyonet ve Panelvan modellerini ihraç etmeye başladı… GAZ Türkiye'nin kurulduğu yıldan bu yana büyümesini sürdürdüğünü belirten Gaz Türkiye Genel Müdürü Cengiz Yüksel, 2019 yılında ticari vasıta pazarının önceki yıla göre küçülmesine rağmen satışlarının % 50 arttığını ifade etti.

'ÜRETİM KAPASİTEMİZİ İKİ KATINA ÇIKARACAĞIZ'

Son 2 aydır talebe yetişmeye çalıştıklarını ifade eden Yüksel, "GAZ Türkiye olarak 2 yıldır yapılanmamızı sürdürürken, bir yandan da artan talebe cevap vermeye çalışıyoruz. Talebe yetişebilmek için 2020'de üretim kapasitemizi 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz. İstihdamı da aynı oranda artıracağız" dedi.

'İHRACATA BAŞLADIK'

GAZ Türkiye'nin iç ve dış talebe yetişebilmek için önümüzdeki yıl kapasiteyi iki katına çıkaracaklarını anlatan Gaz Türkiye Genel Müdürü Cengiz Yüksel, şöyle devam etti: "İlk ihracatımızı Ekim ayında Doğu Avrupa ülkelerine yaptık. Ekim ayında 24 adet olarak gerçekleşen ihracatımız Kasım sonu itibarıyla 36 adet olacaktır. Seneye kapasite artırdıktan sonra ihracatımızı Batı Avrupa'ya da yayarak önemli artışlar olmasını hedefliyoruz"