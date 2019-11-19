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Varank yerli balonu test etti

Giriş Tarihi: 19.11.2019
Varank yerli balonu test etti
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Nevşehir'de üretilen ilk yerli sıcak hava balonuyla Kapadokya semalarında uçarak, kısa süre pilotluk yaptı. Dün Nevşehir'de çeşitli ziyaretlerde Bakan Mustafa Varank, Pasha Balloons firması tarafından üretilen ilk yerli sıcak hava balonunu inceledi. Göreme Beldesi'ndeki kalkış alanında uçuş hazırlıklarına eşlik eden Varank, balonun üretimiyle ilgili yetkililerden bilgi aldı. Uçuş hazırlıklarının tamamlanmasının ardından Bakan Yaklaşık 1 saat süren uçuşun ardından açıklama yapan Bakan Varank, "Bu muazzam coğrafyayı, bu kadar çekici kılan özelliklerin birisi de elbette balon turizmi. Bu ziyaretimde, sertifikasını almış yerli balonuun test uçuşuna katılmak beni memnun etti" dedi.
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Varank yerli balonu test etti
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