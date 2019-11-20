20 yılda ne değişti Kemal Bey!

BUGÜN NELER OLDU

Bugün muhalefet oy uğruna Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a (EYT) destek verse de geçmişteki söylemleri hâlâ hafızalarda… Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Seçimi kaybetsem dahi bu işte yokum" çıkışının ardından topa girerek "EYT'liler merak etmesin onların sorunlarını biz çözeriz" açıklaması yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bundan 20 yıl önce SSK Müdürlüğü yaparken farklı konuşuyordu.1998'de IMF, emeklilik yaşının artması önerisinde bulunurken, dönemin SSK Genel Müdürü Kemal Kılıçdaroğlu, "Emeklilik yaşı 50-55'ün üstüne çekilmeli. Yine de yaş yükseltmekle kısa vadede SSK'dan mucize beklenmemeli. Yaş 80 de olsa, SSK kısa vadede kurtulamaz. Yaşla birlikte ek önlemler alınmalı" açıklaması ile yapılan öneriye desteğini ifade etmişti. Kemal Kılıçdaroğlu, IMF'nin önerisine katıldığını belirtirken, 38-43 emeklilik yaşının Türkiye şartlarına uymadığını söylemişti.