ABD’li dev fondan hisseleri uçuran karar

BUGÜN NELER OLDU

Geçen yılki kur saldırısının etkileri dengelenme sürecinde alınan önlemlerle bertaraf ederek, enflasyondan cari açığa kadar birçok makro verisini düzelten Türkiye, yabancı yatırımcıların ilgi odağı haline geldi. Barış Pınarı Harekâtı'nın askeri başarısının diplomatik zaferle taçlanması, jeopolitik risklerin azalması ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin görünümünü yükseltmesinin ardından dünyanın en büyük fonları adeta Türk hisselerine hücum etti. Yaklaşık 7 trilyon dolarlık varlığı yöneten dünya devi ABD'li fon BlackRock, Türk Hava Yolları (THY) hisselerinde gerçekleştirdiği alımla şirketteki payını yüzde 5.12'ye çıkardı.Dev fon 14 Kasım'da hissede yaklaşık 118 milyon lira tutarında 8 milyon 694 bin adet daha alım gerçekleştirdi. Bu alımla fon şirkette 70.6 milyon adet hisseye sahip olurken, halka açık kısımdaki payı yüzde 10'nun üstüne çıktı. BlackRock'ın THY'de sahip olduğu toplam 70.6 milyon adet hissenin piyasa değeri 1 milyar TL'nin üstünde bulunuyor. Mayıs ortasından bu yana yüzde 30'a yakın yükselerek, açık ara dünyanın en fazla değer kazanan piyasası olan Borsa İstanbul'da endeks dün kâr satışlarına rağmen 20 ayın zirvesi olan 107 bin puanın üstünde tutunurken, Türkiye'nin risk primi azalmaya devam etti. 5 yıllık CDS'ler dün 298 dolara inerek Şubat 2018'den bu yana en düşük seviyeye indi. CDS'ler 28 Mayıs 2019'da 521 dolar seviyesinden işlem görüyordu. Risk priminde o tarihten bu yana yaşanan düşüş yüzde 43'e ulaştı. Dolar devam eden para girişinin etkisiyle 5.71 TL'nin altına indi.