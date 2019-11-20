Gebze, Özbekistan’a ikinci OSB’yi kuracak

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28milyar dolarlık bir büyüklüğü ile Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip olan Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB), OSB yatırımı ihracatına hız verdi. Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 5 milyon metrekare alana sanayi bölgesi kuran GOSB, 150 milyon dolara mal olacak yatırımın birinci etabını tamamladı. Kokand şehrinde ikinci bir OSB kurmaları için Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni bir teklif aldıklarını ve sözleşmeleri imzaladıklarını söyleyen GOSB Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım, "Halen Tataristan, Kazakistan, Sırbistan ve ABB Şikago'da yatırımlarımız sürüyor. Hedefimiz OSB ihracatından yılda 100 milyon dolarlık gelir elde etmek" dedi. OSB kurma konusunda önemli bir tecrübelerinin olduğunu söyleyen Yıldırım, "Umman'dan da teklif aldık. Yılsonunda imzaları atarız" diye konuştu.Özbekistan'ın Türk yatırımcıların ilgi odağında olduğunu söyleyen Yıldırım, yatırımı süren OSB için uluslararası yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği bilgisini verdi. GOSB modelini ihraç ettiklerini belirten Yıldırım, "Talep toplamaya başladık. Tarım ve hayvancılık firmalarının yanı sıra, kimya sektöründeki firmalarla görüşüyoruz" dedi. Yıldırım, şunları anlattı: "Türkiye olarak OSB kurma konusunda çok iyi bir tecrübeye sahip olduğumuz için birçok ülkeden teklif alıyoruz. Ancak bu konuda ince eleyip sık dokuyoruz. OSB yasamızın örtüştüğü ülkeleri tercih ediyoruz."Özbekistan'daki yatırımın 2 milyon m2'lik birinci etabının bittiği bilgisini veren Yıldırım, bu süreçte yeni bir yatırım için teklif aldıklarını söyledi. Hükümet yetkililerinin gelip GOSB'yi ziyaret ettiklerini söyleyen Yıldırım, "Daha önce oraya bir OSB kurulmuş, ancak memnun olmamışlar. Bizim orayı ıslah edip büyütmemizi istiyorlar" diye konuştu.Yıldırım, en son daveti ise Umman'dan aldıklarını söyledi. İnceleme yapmak üzere geçtiğimiz haftalarda bir heyetle Umman'a gittiklerini söyleyen Yıldırım, "50 milyon metrekarelik alana Kuveyt'le birlikte, rafineriler, limanlar yapıyorlar. Burada bize OSB kurmak üzere 5 milyon metrekare alan verecekler. Henüz el sıkışmadık ama teknik ve hukuki komisyon kurulmasına karar verdik. Yılsonuna kadar gerekli anlaşmalar imzalanır" diye konuştu.150 milyon dolarlık yatırım tutarının Özbekistan hükümeti tarafından karşılanacağını belirten Vahit Yıldırım, gelir paylaşımı modeli hakkında ise şu bilgileri verdi: "Alt ve üstyapı ihalelerini biz yapıyoruz. Hakedişleri ise hükümet karşılıyor. Yatırım tamamlandığında yıllık hasılatın yüzde 25'i bizim, 75'isi Özbekistan hükümetinin olacak."