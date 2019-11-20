KOBİ’lere faiz indirimi müjdesi

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KOBfinansmana daha kolay erişimi için KOSGEB'in bankalarla yaptığı protokolde firmalar lehine değişikliğe gittiklerini belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni faiz indiriminin müjdesini verdi. Bakan Varank, Kredi Garanti Fonu ile imzaladıkları protokolle KOBİ Finansman Destek Programı'nı devreye aldıklarını hatırlattı. Bu yeni programda, KOSGEB'in girişimcilik desteklerinden yararlanan ya da yararlanmayı planlayan geleneksel girişimcilere 50 bin liraya kadar, stratejik ve öncelikli sektörlerdeki işletmelere de 500 bin liraya kadar kredi finansman desteği sağladığını ifade eden Bakan Varank, "KOSGEB, faiz oranlarını aşağı yönlü revize ederek 175 baz puanlık bir indirim yaptı. Kredi kullanan KOBİ'ler, artık 15 bin liraya kadar daha az maliyetli finansman kullanabilecekler" dedi.