Sermaye piyasaları kitle fonlaması ile gelişecek

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Sermayepiyasalarının gelişimi ve tabana yayılmasında kitle fonlaması öne çıkıyor. 4. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde konuşan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, halka arz gibi fonlama imkânlarının yanında girişim sermayesi, risk sermayesi, kripto paralar ve kitle fonlaması gibi özel fonlama opsiyonlarının arttığını, kullanım alanlarının genişlediğini aktardı. Taşkesenlioğlu, "Y kuşağının servetinin yüzde 52'sini nakit tuttuğu düşünülüyor. Bu kişilerin 2023 itibarıyla 300 milyar dolarlık bir nakit varlığa sahip olacağı ve bunun 55 milyar dolarını kitle fonlaması ve benzeri alternatif yatırım kanallarına aktaracağı tahmin ediliyor" diye konuştu. Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan da konuşmasında kongrenin ana teması olan dönüşümden bahsederek, Borsa İstanbul Grubu için "dönüşüm" ün çok önemli ve anlamlı bir kavram olduğunu söyledi. Arıcan, 10 bankadan oluşan komite yardımıyla bir haftadan 10 yıla kadar veri girilerek Overnight Index Swap (OIS) eğrisi oluşturulduğunu kaydederek, şu bilgileri verdi: "Overnight Index Swap eğrisinde son aşamaya geldik. Çok kısa sürede kamuoyuna bununla ilgili bilgilendirme yapılacak. Bu sayede bankalar faiz risklerini yönetmek için döviz bağımlılığından kurtularak, faiz takası (IRS) işlemlerini, Takasbank'ın merkezi karşı taraf güvencesiyle yapmaya başlayabilecekler" dedi. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Alp Keler ise Türkiye'nin en temel sorunlarından birinin kronik tasarruf eksiği olduğunu vurgulayarak, "Sağlıklı bir şekilde kalkınabilmemiz için yurtiçi tasarrufları mutlaka arttırmamız gerekiyor" diye konuştu. Keler, tasarrufların sermaye piyasasına akması için vergi eşitsizliklerinin giderilmesini ve reel sektörün finansmanında yenilikçi modeller geliştirilmesini tavsiye ettiklerini aktardı.CumhurbaşkanlığıFinans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, finansın insanla bağını tekrar kurması gerektiğini belirterek, "Alternatif finans çalışmaları buna yönelik. Büyük dönüşümler ve bu dönüşümlerin getirdiği zenginlikteki kaymalar insanlık tarihinin en büyük en ızdıraplı dönemlerinin de müsebbipleri. Şu anda dünyanın yaşadığı böyle bir dönem" diye konuştu. Kongrede dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance'in CEO'su Changpeng Zhao (CZ) ise artık TL ile işlem yapabilme opsiyonu suduklarını belirtti ve Türkiye'nin en gelişmiş piyasalarından biri olduğunu vurguladı.