Şirketlerin de hayat sigortasına ihtiyacı var

BUGÜN NELER OLDU

Şirketler eskiden küçük bir piyasada kendi aralarında ve bildikleri firmalar ile iş yapardı. İhracat veya ithalatta bile her sektörde isimler aşağı yukarı belliydi. Ancakgibi firmaların olduğu bu yeni dünyada artık firma sayısı çok daha fazla ve rekabet de bir o kadar yoğun. Bunlara bir de dünyadaki ekonomik ve siyasi belirsizlikler eklenince başta KOBİ'ler olmak üzere firmaların işi gittikçe zorlaşıyor.Türkiye'de konkordato ilan eden firmaların yavaş yavaş normale döndüğünü görüyoruz ancak özellikle ihracat yapanlar için risk hâlâ var. Küresel İflas Endeksi'nde hem 2019 hem 2020'de yüzde 8 oranında bir büyüme bekleniyor. Asya'da ise 2019'da yüzde 15, 2020'de yüzde 16'lık bir artış bekleniyor.Tüm bu gelişmeler ışığında alacak sigortasının önemi bir kez daha artıyor. Küresel alacak sigortası sektörününAlacak sigortası alanında farkındalığın artması ve iki şirketten birinin artık alacak sigortasını kapsamına girmesi ise sevindirici. Çünkü üç fonksiyonlu bir ürün almış oluyorlarTüm bu etkileri göz önünde bulundurunca alacak sigortasının ekonominin neredeyse tamamını oluşturan KOBİ'ler için önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Şirketleri birer organizmaya benzetirsek onların da 'hayat sigortasına' en az bizim kadar ihtiyaçları var.