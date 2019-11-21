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Citi’den ‘ralli kaçıyor’ uyarısı

Giriş Tarihi: 21.11.2019
Citi’den ‘ralli kaçıyor’ uyarısı
CITI de dün yayınladığı bir raporda çoğu yatırımcının Türk Lirası ve tahvillerde güçlü ralliyi kaçırdığını düşündüğünü belirtilerek "Yaptığımız görüşmelerimiz gösteriyor ki Türkiye'nin kendine özgü riskleri makro ve jeopolitik cephedeki zorlukları, yatırımcıların ralliye katılmamasında önemli bir rol oynamış. Reel faizin azalmasına dair endişeler artarken makro cephede dolarizasyon süreci, enflasyon, cari denge ve para politikası Türk varlıklarının performansında belirleyici olacak" değerlendirmesi yaptı.
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Citi’den ‘ralli kaçıyor’ uyarısı
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