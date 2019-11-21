E-ticaret çılgınlığında bu tuzaklara düşmeyin

E-TİCARETTE başlayıp hızla bütün perakende dünyasını efsane cuma, muhteşem cuma, ve siber pazartesi gibi bütün tüketicilerin merakla beklediği dönemsel indirim günleri için geri sayım hızla sürüyor. Bu yıl 29 Kasım'da gerçekleşecek olan Black Friday ile birçok üründe cazip indirimlerin gündeme gelmesi, hatta bazı firmaların indirimlerini 2 Aralık'taki Cyber Monday'e kadar devam ettirmesi bekleniyor. Her yıl birbirinden çarpıcı indirimler karşısında şaşkınlığa uğrayan tüketiciler,'Doğru ürünü, en uygun fiyatla ve en güvenilir satıcıdan nasıl temin ederim' sorusunun cevabını arıyor. ODTÜ Teknokent'te kurulduğu 2000 yılından bu yana internet kullanıcılarına en ucuz fiyatları sunmak üzere faaliyet gösteren Akakçe'nin Genel Müdürü Koray Karataş, "Çılgın indirim kampanyalarının düzenlendiği bugünlerde avantajlı alışveriş için çok dikkatli ve araştırmacı olmak gerekiyor" dedi. Karataş'ın indirim dönemlerinde yanılmamaları için tüketicilere sunduğu ipuçları şöyle: 4 İhtiyaç listesini belirleyin. 4 Fiyatları indirim döneminden önce takip etmeye başlayın. 4 Alacağınız ürünün farklı satıcılardaki fiyat ve indirim oranlarını kontrol edin. 4 Geçmişe dönük fiyat analizlerini inceleyin. 4 İndirime değil, fiyata bakın. 4 Paket fiyatına değil, birim fiyatına dikkat edin. 4 Ucuz alırken neyi eksik aldığınızı göz önünde bulundurun.

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