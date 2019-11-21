Tekirdağ’da 286 milyar metre küp doğalgaz rezervi umudu

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Norveçli Equinor ve Kanadalı Valeura firmasının Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yürüttüğü keşif çalışmaları kapsamında 286 milyar metreküplük doğalgaz rezervi tespit edildiği belirtildi. Keşif çalışmaları kapsamında kanıtlanmış hidrokarbon kaynaklarına ulaştıklarını belirten yetkililer, bu bölgede 286 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu ifade etti.Söz konusu doğalgaz rezervinin ise Türkiye'nin 5 yıllık doğalgaz ihtiyacına karşılık geldiği ifade edildi. Öte yandan, keşif sonrası bölgedeki arazilerin fiyatı da yüzde 40 oranında arttı. Yukarısırt Köyü Muhtarı Şerif Yıldırım "Köyümüzde bin metre arsa 10-20 bin liraya satılırken doğalgazın çıkmasıyla bu fiyat 100 bin liraya çıktı" dedi. Yukarısırt köyünde tarlasında 286 milyar metre küp doğalgaz rezervi olduğu tespit edilen Mehmet Özkan, "Tam da benim tarlamın ortasında, 40 dönümlük arazim içinde doğalgaz çıktı. Tarlamızın değeri arttı. Ben tarlamı şirkete kiralık olarak veriyorum" dedi.