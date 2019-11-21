Vergi rekortmenlerinden tahsilat 2018’de % 14 arttı

Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden mükellef listesini açıkladı. Buna göre, gelir vergisinde bir önceki yıla göre, beyan edilen matrah toplamında yüzde 13.67, tahakkuk eden vergi toplamında yüzde 14.44 artış gerçekleşti. Kurumlar vergisi beyanlarında ise bir önceki yıla göre, beyan edilen matrah toplamında yüzde 29.01, tahakkuk eden vergi toplamında yüzde 38.61 yükseliş dikkati çekti. Gelir vergisi kapsamında 3 milyon 540 bin mükellef 87.9 milyar liralık matrah beyan ederken, tahakkuk eden vergi 23.6 milyar TL oldu. Kurumlar vergisinde ise 785 bin mükellef 430.8 milyar liralık matrah beyan edip, tahakkuk eden vergi 85.3 milyar lira oldu.

İLK İKİ İSİM AÇIKLANMADI

Türkiye'nin 2018 yılı gelir vergisi rekortmenleri listesinin ilk iki sırasında isminin açıklanmasını istemeyen mükellefler bulunurken, Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Mustafa Rahmi Koç üçüncü oldu. Rahmi Koç, 54 milyon 169 bin lira vergiyle listede yer aldı. 2017'de listenin zirvesinde bulunan ve geçen yıl hayatını kaybeden ENKA Şirketler Grubu Onursal Başkanı Şarık Tara'nın ismi ise 36 milyon 215 bin lira vergiyle dördüncü sırada yer aldı.

KOZA ALTIN YÜKSELİYOR

Kurumlar vergisi rekortmenleri listesinde, Merkez Bankası 10.6 milyar lira ile ilk sırada yer aldı. İlk 100'de finans sektöründen 27 şirket yer alırken, bu firmalara toplamda 21 milyar 422 milyon lira vergi tahakkuk ettirildi. TMSF bünyesinde faaliyet gösteren Koza Altın 35'nci sıradan 20'ye çıktı. İlk 100 listesinde 57 rekortmen isminin açıklanmasını istemedi. Televizyoncu Acun Ilıcalı 2017'de listenin 42'nci sırasında yer alırken geçen yıl tahakkuk ettirilen 6 milyon 722 bin liralık vergiyle bu kez 83'üncü sırada yer buldu.