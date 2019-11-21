Yerli kanser ilacında ihracat artıyor

Geçtiğımiz yıl 100'den fazla ülkeye 1 milyar dolarlık ihracat yaparak rekor kıran Türkiye ilaç sektörü 2019'da da büyümeye devam ediyor. Onkoloji alanında Türkiye ilaç endüstrisinin önemli yerli markalarından biri olan Onko Koçsel İlaçları, ekim ayında Pakistan ve Romanya'ya 325 bin euroyu aşan ihracat gerçekleştirdi. 2017'den bu yana Avrupa, Balkanlar ve Ortodoğu'da 20'den fazla ülkeye 44 milyon TL'lik ihracat yapan Onko Koçsel İlaçları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Tuğçe Koç, "2020 ihracat hedefimiz 100 milyon TL" dedi.

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