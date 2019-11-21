Ziraat 156 yaşında

BUGÜN NELER OLDU

Bankacılık sisteminin amiral gemisi olan ve özellikle son dönemde, "ülkenin bilançosunu kendi bilançosunun önüne koyup" kârlılıktan feragat ederek hem reel sektörün hem de vatandaşın finansmana erişimini kolaylaştıran Ziraat Bankası 156 yılı geride bıraktı. Bu yılın eylül sonu itibarıyla aktif büyüklüğü 618.2 milyar liraya ulaşan Ziraat Bankası'nın kredi hacmi ise 432.1 milyar TL olarak gerçekleşti.2002 yılı öncesinde Türkiye'deki ekonomik krizlerin nedeni iken, reformlar sonucu Türkiye'nin krizlere koruma karşı kalkanı hale gelen banka, bu yılın 9 aylık döneminde sektörün üzerinde büyümeye imza attı. Sektörün aktifleri yüzde 10 artarken, Ziraat Bankası'ndaki büyüme yüzde 15 oldu. Kredilerde ise sektör yüzde 5.7, Ziraat ise yüzde 16 büyüdü.Ziraat Bankası'nın kuruluş yıl dönümü ile ilgili olarak bir mesaj paylaşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Çiftçimize destek olmak amacıyla Memleket Sandıkları olarak 1863'te kurulan, 156 yıl boyunca ülke tarımının, çiftçisinin ve tüm üreticilerinin yanında olan, ekonomimize değer katan Ziraat Bankası'nın 156. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum" dedi.