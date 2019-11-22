5 milyon lira üzeri konuta vergi

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Değeri 5 milyon liranın üzerinde olan değerli konutlarla ilgili vergi düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. TBMM Genel Kurulu'nda, Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünde yer alan üç maddesi daha geçti. Kabul edilen maddelere göre, değeri 5 milyon TL ve üzerinde olan mesken nitelikli taşınmazlar "değerli konut vergisi"ne tabi olacak.Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri 5 milyon ile 7,5 milyon TL arasında olanlar binde 3; 7,5 milyon TL ile 10 bin TL arasında olanlar binde 6; 10 milyon TL'yi aşanlar da binde 10 oranında vergilendirilecek. Düzenleme yürürlüğe girdiği takdirde Türkiye genelinde 147 bin 256 adet konutun etkilenmesi bekleniyor. 121 bin 42 adet konutla İstanbul başı çekerken, İstanbul'u, 11 bin 38 adet konutla Muğla, 8 bin 118 adet konutla İzmir ve 2 bin 15 konutla Antalya takip ediyor.