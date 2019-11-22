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ile ilgili haberi | Gram, tam, yarım, cumhuriyet ve fiyatları bugün ne kadar? 22 Kasım

bugün ne kadar, kaç TL? Altın fiyatlarında yaşanan gelişmeleri ve değişimleri vatandaşların yakın takibinde bulunuyor. Global piyasada döviz kurlarının değerini kaybetmeye devam etmesi ve güvensiz bir grafik çizmesi vatandaşları altına yönlendiriyor. Bu noktada, uzmanların tavsiyeleri ise altının özellikle şu dönemde döviz kurlarından çok daha iyi bir tercih olacağı yönünde. Küresel piyasada en çok tercih edilen yatırım aracı olan altın bugün ne kadar oldu? 22 Kasım Gram, tam, yarım, çeyrek, ata, cumhuriyet altın fiyatları burada!

Giriş Tarihi: 22.11.2019 12:27
Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberi | Gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 22 Kasım

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri ve değişimleri vatandaşların gün içerisinde sıklıkla merak edilen konular arasında yer alıyor. Çeyrek ve gram küçük yatırımcıların radarında bulunurken, yarım-tam-cumhuriyet gibi altın türleri ise daha çok büyük yatırımcımlar tarafından tercih ediliyor. Küresel piyasada döviz kurlarının yaşadığı güven kaybını iyi değerlendiren bu yatırım aracı, uzmanlar tarafından bir numaraya konmuş durumda bulunuyor. Yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar ise gün içerisinde 'altın fiyatları bugün ne kadar' sorusunu araştırıyor. Sabah.com.tr olarak biz de haberimizin içerisinde 22 Kasım Cuma gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatlarını sizler için hazırladık…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 18 KASIM GRAM TAM YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Gram altın

Alış: 269,27

Satış: 269,32

Yarım altın

Alış: 858,99

Satış: 881,22

Çeyrek altın

Alış: 431,08

Satış: 440,86

Cumhuriyet altını

Alış: 1.786,00

Satış: 1.813,00

Tam altın

Alış: 1.724,73

Satış: 1.758,34

Ata altın

Alış: 1.776,06

Satış: 1.820,63

piyasalar
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