Emlak Vergisi ödemeleri ne zaman, hangi tarihte bitecek? 2019 Emlak Vergisi 2. taksit ödemesi için son günler

2019 Emlak Vergisi ödemelerinin 2. taksiti için son günlere yaklaştık. Bu bağlamda Emlak Vergisi ödemekle mükellef olup 2019 Mart, Nisan, Mayıs aylarında ilk taksit ödemesini gerçekleştiren vatandaşlar, Emlak Vergisi 2. taksit ödemesi için son gün ne zaman sorusunun yanıtını araştırıyor. Vatandaşlar tarafında arama motorlarında araştırılan bu soru Kasım ayının son günü olan 30 Kasım olarak cevap bulurken Emlak Vergisi nasıl ve nereye ödenir gibi konular da merak ediliyor.

EMLAK VERGİSİ SON GÜNÜ NE ZAMAN?

Emlak vergisi ödemeleri için her mülk sahibi ödemesini evin bulunduğu belediyenin internet adresi üzerinden ödeyebilecek. İkinci taksit ödemeleri için son gün ise 30 Kasım 2019 Cumartesi günü. Bu tarihten sonra ödeme yapacak olan vergi mükellefleri faiz ödeme durumu ile karşı karşıya kalacaklar.

ÖDEMESİNİ GECİKTİRENE GECİKME FAİZİ UYGULANACAK

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, emlak vergilerinin yılda iki eşit taksitle tahsil edildiğini, birincisinin mart, nisan ve mayısta, ikincisinin ise kasımda belediyelere ödendiğini söyledi.



İkinci taksitin 30 Kasım mesai bitimine kadar ödenmesi gerektiğini dile getiren Küçük, "Vergi süresi içinde ödenmezse, her ay için yüzde 2 oranında gecikme zammı uygulanıyor. Mayıs sonuna kadar ödenmesi gereken ilk taksiti ödemediyseniz gecikme zammıyla birlikte iki taksiti ödeyebilirsiniz." dedi.



Emlak vergilerinin ilgili belediyeye bizzat gidilerek ödendiği gibi belediyelerin banka hesap numaralarına EFT veya havale yoluyla da ödenebildiğini dile getiren Küçük, bazı belediyelerin internet siteleri üzerinden vergi ödeme ve borç sorgusu yapılabildiğini anlattı.



Küçük, "Belediyelerin internet siteleri üzerinden yapılacak ödemelerde, dolandırıcılara karşı önlem olarak, web sitesinin sahte web sitesi olmamasına dikkat etmeliyiz." diye konuştu.



Kredi kartıyla yapılan ödemelerde, kartın kopyalanması veya şifrenin başkaları tarafından ele geçirilmesi risklerine karşı da dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan küçük, bazı bankaların, kredi kartıyla yapılan ödemelerde taksit uygulaması bulunduğunu, ödeme sonrası belgeyi saklamakta fayda bulunduğunu aktardı.