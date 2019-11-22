Kılıçdaroğlu EYT üzerinden siyasi rant mı devşirmek istiyor?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu geçmişteki açıklamalarıyla çelişen EYT konusunda siyasi rant mı devşirmek istiyor? Konuyla ilgili Siyaset Bilimci Abdurrahman Babacan A Haber canlı yayınında konuştu.

"BU TARZ SÖYLEMLER POPÜLİZM İÇERİR VE FAKAT NİHAYETİNDE ÜLKEYE ZARAR VERİR"

Abdurrahman Babacan, "CHP'nin iktidara gelemediği realitesi var. Kılıçdaroğlu ben seçimler öncesinde mümkün olduğu kadar farklı toplum kesimlerini ama geniş kalabalıkları ama yalan ama tutmayacak realiteye uymayacak bir hikayeye toplumu nasıl ikna edebilirimi kendi dar perspektifinden kodlamış görünüyor. Şimdi bu kodlama bizim açımızdan geride bıraktığımızı düşündüğümüz bir kodlama. Toplumun da EYT'liler olarak kendini ifade edenlerin de bu realiteden nasıl bir hakikatlı bir sonuç çıkacağı hakkında pekala öngörüleri var. Ama CHP Genel Başkanı özellikle bu gerçeğe ve hakikate dönüşemeyecek ve dönüşse de ülkenin bütçesini dara sokacak gelişmeleri sıkça dillendiriyor. Bu tarz söylemler popülizm içerir ve fakat nihayetinde ülkeye zarar verir." dedi.