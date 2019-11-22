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Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, finansal yeniden yapılandırma anlaşmasıyla kulüplere nefes aldırdıklarını belirterek, "Kimsenin borcunu silmedik. Kulüpler de, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da, biz de ne yapılması gerekiyorsa onu yaptık" ifadelerini kullandı.Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda (UFEF) konuşan Aydın, diğer sektörlerdeki gibi futbolda da en önemli konunun gelirlerin yanı sıra sağlıklı gider yönetimi olduğunu hatırlatarak, şunları anlattı: "Futbol kulüpleri için temel finansal gösterge; oyuncu-teknik ve yönetim kadrosu maaş giderlerinin toplam gelire oranı. Bu oran UEFA kriterlerine göre, finansal başarının ana faktörü. Türkiye'nin gelirle ilgili bir sorunu yok, hatta gelirler çok iyi. Süper Lig, dünyadaki ilk 10 lige bakıldığında, gelir anlamında 7'nci sırada. Gider yönetiminde sorun var. UEFA kriteri, 'maaş ödemeleri gelirin şu kadarı olmalı' derken biz çok üstünde kalıyoruz. Pahalı hoca veya futbolcu alıyorsun. Gelir de elde edemiyorsan açık veriliyor. Kriterlere göre maaş oranı gelirin yüzde 50'si olmalı, bizde yüzde 70-80'lerde. Gider iyi yönetilmediğinde kulüpler faiz öder duruma gelmiş. Biz sistemin normalleşmesini sağladık" dedi.Borç yapılandırmaları konusunda tüm paydaşlarla birlikte Aralık 2018'den itibaren çalıştıklarını söyleyen Aydın, "Toplam 9 milyar TL'ye varan bir borç vardı. Bunun yaklaşık 6 milyar TL'si; 12 banka ve 15 faktoring şirketine idi. Bunların hepsi teminata dayalı... Toplam borcunbüyük kısmı 4 büyük kulübümüze aitti. Tek başına bunu yapamazdık ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile birlikte hareket ettik. Denizbank Grubu, Ziraat Bankası, Halkbank, Aktifbank olarak hep birlikte verdiğimiz kredilerin yapılandırması üzerinde çalıştık. Şu anda borcun bir kısmı yapılandırıldı" diye konuştu.Yapılandırma anlaşmalarının iyi anlatılamadığını söyleyen Aydın, "Kimsenin borcunu silmedik. Cari piyasa koşulları ne getiriyorsa onu yaptık. Hibe de yapmadık. Yeni kurallar ve koşullar getirdik" şeklinde konuştu. Aydın, yapılandırma anlaşmalarıyla ilk defa kulüplere bütçe kavramını getirdiklerini söyledi.Dört büyük kulüp içinde ilk yapılandırma anlaşmasını Trabzonspor ile yaptıklarını hatırlatan Aydın, "İyi bir anlaşma oldu, güzel devam ediyor. Beşiktaş ile anlaştık. Kulüp başkanının değişmesi yapılandırmayı değiştirmiyor. Ancak yeni başkanın bir talebi oluyor, görüşüyoruz. Galatasaray ile yaptık. Fenerbahçe ile olumlu görüşmeler sürüyor. Fenerbahçe'nin daha reel ve farklı bir durumu var. Bizim önerdiğimiz gömlek Fenerbahçe'ye uymuyor. Fenerbahçe'nin söylediği de bize uymuyor. Ortak bir noktada buluşacağız. Eli kulağındadır, mutlaka yapacağız. Anadolu'da Konyaspor ve Kayserispor ile yaptık. Bize gelip de reddettiğimiz olmadı. Ama tereddütlerimiz olanlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Futbol Federasyonu'na öneride bulunmak istiyoruz. Süper Lig'in gelirleri çok iyi. Takım 1. Lig'e düşünce gelirleri 8'de bire düşüyor. Süper Lig'deki bir takımın 1. Lig'e düşmesi en korktuğumuz durum. O zaman bu yaptığımız iş çalışmıyor hale geliyor. Para vermek zor bir şey. Eğer imkân dahilindeyse küme düşecek kulüpler için bir yapı kurgularsak iyi olur diye düşünüyorum" dedi. Aydın, kredi borcu olan bir takımın ligde kalmasının bankaları da sevindirdiğini anlattı."Kulüpler sezon başlamadan önce ne kadarlık bir takım kuracağını TFF'nin lisanslama talimatında yaptığı düzenleme sayesinde bilecekler. Bu bütçeye göre harcama yapacaklar" diyen Aydın, gideri yönetmeyenlerin geliri ne olursa olsun sonucun hüsran olduğunu anlattı.Kulüplerden bankaların 6 milyar TL alacağı olduğunu, o paranın geri dönmesinin kendileri için de önemli olduğunu hatırlatan Aydın, "Bu nedenle işi birlikte götüreceğiz. Biz, sürdürülebilirlik ve yaşatmaktan yanayız. Bütçe açık verildiğinde gerektiğinde lisans verilmeyebilir. Ama bu konularda asli iş federasyonun. Biz iş ortağıyız. Finans anlamında katkıda bulunuyoruz. Kural koyan değiliz. Ama kurallara uyulmadığında saha içinde nasıl uyarı alınıyorsa, biz de sarı-kırmızı kartları uygulayacağız o da hukuki bir durum. Bankalar olarak kulüpleri ele geçirmeyeceğiz ya da el koymayacağız. Futbolun ne kayyumu, ne de IMF'siyiz. Kulübün yöneticileri var ve bu işi onlar yapıyor. Kulüplerin denetimi TFF aracılığı ile yapılıyor. Daha şeffaf bir sistem kurgulandı. Kulüpler ilk yıl oluşan bütçenin yüzde 30, ikinci yıl ise yüzde 15 fazlasına kadar transfer yapabilirler. Böyle bir opsiyon tanıdık" dedi.Disiplinin sağlandığı, kuralların uygulandığı bir dönem olacağını anlatan Aydın, "Esas olan samimiyet. Gelir ve gideri disiplin altına aldık. En iyi futbolcuyu alabilirsiniz, istediğiniz oyuncuyu kadronuza katabilirsiniz ama bizim koyduğumuz kurallara uymazsanız federasyon ceza veriyor, örneğin puan silme cezası" dedi.