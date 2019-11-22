Son Dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar ve kaç TL? Gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 23 Kasım

Piyasalar için haftanın son işlem günü geride kalırken, hafta sonu itibari altın fiyatları yükseliş içerisinde. Öyle ki, bu sarı metalin durumu ülkemiz özelinde milyonlarca vatandaşın en çok araştırdığı konular arasında üst sıralarda yer alıyor. Altın fiyatları son dakika sorgulamaları da ağırlıklı olarak uzun vadeli yatırım eksenli yapılıyor. Tam bu noktada, başta gram ve çeyrek altın olmak üzere hafta başından bu yana inişli çıkışlı seyir içerisinde bulunan alış satış fiyatlarının Kasım ayı sonu itibari ile nasıl bir gidişat izleyeceği merak ediliyor. Sizler için, 23 Kasım 2019 Cumartesi gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bilgisini derledik.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

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