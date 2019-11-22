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Son Dakika: bugün ne kadar ve kaç TL? Gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 23 Kasım

Güncel piyasalarda bir yükseliş yaşanırken, altın fiyatlarına yönelik son dakika hareketliliği de olmaya devam ediyor. Bu doğrultuda, güncel bilgisi hafta sonu da en çok merak edilenler arasında dikkat çekiyor. Peki, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, şu an kaç TL? Haberimizden anbean ve son dakika Kapalıçarşı alış satış fiyatları detayı ile 22 ayar bilezik, gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları hakkında canlı ve güncel rakamları öğrenebilirsiniz. İşte, uzman yorumları ile beraber 23 Kasım 2019 Cumartesi bugün canlı rakamlar...

Giriş Tarihi: 23.11.2019 07:34
Son Dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar ve kaç TL? Gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 23 Kasım

Piyasalar için haftanın son işlem günü geride kalırken, hafta sonu itibari yükseliş içerisinde. Öyle ki, bu sarı metalin durumu ülkemiz özelinde milyonlarca vatandaşın en çok araştırdığı konular arasında üst sıralarda yer alıyor. Altın fiyatları son dakika sorgulamaları da ağırlıklı olarak uzun vadeli yatırım eksenli yapılıyor. Tam bu noktada, başta gram ve çeyrek altın olmak üzere hafta başından bu yana inişli çıkışlı seyir içerisinde bulunan alış satış fiyatlarının Kasım ayı sonu itibari ile nasıl bir gidişat izleyeceği merak ediliyor. Sizler için, 23 Kasım 2019 Cumartesi gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bilgisini derledik.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Haberimizin içeriğinden uzman yorumları ile beraber 23 Kasım 2019 Cumartesi gününe ilişkin güncel ve canlı son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile anbean takip işleminizi yapabilirsiniz.

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Son Dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar ve kaç TL? Gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 23 Kasım
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