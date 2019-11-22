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: ? Ocak 2020 ve AGİ zammı ne kadar, kaç TL?

Türkiye’de milyonlarca insan asgari ücrete Ocak ayında yapılacak zam ile ilgili gelişmelerini yakından takip ediyor. Geçtiğimiz yıl 400 lira civarında bir zam alan vatandaşlar, bu yıl asgari ücretin ne kadar olacağı konusunda merak sahibi. Aralık ayında resmi olarak için çalışmalar başlayacak. Bilindiği üzere her yıl komisyon bu görüşmeler için toplanıyor kişilerin ihtiyaçlarını ve geçimlerini karşılayabilmesi için görüşülüyor. Peki, Ocak 2020 ? Asgari ücrete yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika gelişmelerini ve anlık gelişmeleri haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 22.11.2019 12:01
Son Dakika: Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Ocak 2020 asgari ücret ve AGİ zammı ne kadar, kaç TL?

Asgari ücrete yapılacak zam miktarı ile ilgili gelişmeleri milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere her yıl komisyonlar görüşmeler için toplanıyor ve vatandaşların kişisel ihtiyaçlarını ve geçimlerini sağlaması için yeterli olacak bir ücret üzerinde görüşmeler gerçekleştiriyorlar. Bu noktada milyonlarca vatandaş ' ve 2020 AGİ zammı ne kadar' şeklinde aratma yapıyorlar. Yıllık enflasyon rakamlarına bakılarak belirlenen geçtiğimiz 2018 yılında net aylık 1.603,12 TL'ydi. 2019 yılı için %26,05 oranında zam gerçekleşti ve 2019 yılı için brüt 2.558,40 TL, net olarak ise 2.020,90 TL olarak belirlendi. Sabah.com.tr olarak asgari ücret ve AGİ zammı ile ilgili tüm detayları sizler için hazırladık…

2020 ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU?

Asgari ücret belirleme komisyonu tarafından gerçekleştirilecek olan görüşmeler kapsamında vatandaşların bir yıllık zam oranı belli olacak. Bu komisyonda işçi tarafını temsil etmek üzere Türk İş, işveren tarafını temsil etmek için TİSK ve hükümet adına Çalışma Bakanlığı olacak. Görüşmeler en az 3 veya 4 toplantı olacak anlaşma sağlanamazsa bu sayı artacak. Asgari ücret ise en geç Aralık sonu ve Ocak başında belli olacak.

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