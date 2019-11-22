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haberi: ne kadar? Ziraat, Garanti, Akbank taşıt - konut - faiz oranları!

ile ilgili haberleri haftasına girilmesiyle birlikte daha da merakla araştırılır oldu. Özellikle kullanmak isteyen vatandaşlar 'kredi faiz oranları ne kadar?' '2019 ihtiyaç - taşıt - ' sorgulamalarını internet üzerinden gerçekleştiriyor. Diğer yandan uzmanlar ekonomide yaşanan olumlu ivmenin tüm sektörlere yansıyacağını bunun da kredi taleplerini artıracağını belirtiyor. Biz de en güncel oranları haberimizdeki derledik. İşte Ziraat, Akbank, Halkbank, Yapıkredi, TEB, QNB Finansbank ve diğer tüm bankaların kredi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 22.11.2019 10:47 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 10:48
Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Garanti, Akbank taşıt - konut - ihtiyaç kredisi faiz oranları!

Merkez Bankası'nın politika faizi indirimleriyle önce kamu bankaları daha sonra da özel bankalar kredi faiz oranlarında çok önemli kampanyaları yapmış ve rekor seviyede kredi kullanılmıştı. Aralık ayına doğru gelinmesi ve haftasının başlamasıyla birlikte da tekrar gündemin önemli başlıkları arasında yerini almaya başladı. Vatandaşlar kendileri açısından en uygun olan ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarına ulaşmak için konuyla ilgili günaşırı araştırmalar yapıyor. Peki kredi faiz oranları ne kadar? Hangi bannka müşterilerine ne sunuyor?

İşte Ziraat, Garanti, ING Bank, TEB, Yapıkredi, İş Bankası ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.25
Taşıt kredisi: 1.19
Konut kredisi: 0.99

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Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Garanti, Akbank taşıt - konut - ihtiyaç kredisi faiz oranları!
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