Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Garanti, Akbank taşıt - konut - ihtiyaç kredisi faiz oranları!

Merkez Bankası'nın politika faizi indirimleriyle önce kamu bankaları daha sonra da özel bankalar kredi faiz oranlarında çok önemli son dakika kampanyaları yapmış ve rekor seviyede kredi kullanılmıştı. Aralık ayına doğru gelinmesi ve Efsane Cuma haftasının başlamasıyla birlikte kredi faiz oranları da tekrar gündemin önemli başlıkları arasında yerini almaya başladı. Vatandaşlar kendileri açısından en uygun olan ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarına ulaşmak için konuyla ilgili günaşırı araştırmalar yapıyor. Peki kredi faiz oranları ne kadar? Hangi bannka müşterilerine ne sunuyor?

İşte Ziraat, Garanti, ING Bank, TEB, Yapıkredi, İş Bankası ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.25

Taşıt kredisi: 1.19

Konut kredisi: 0.99