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Tanesi 50 bin lira! Hobi olarak başladı, geçim kaynağı oldu

'ın Efeler ilçesinde, Rabia (59) ve Muzaffer Anğı (68) çiftinin hobi olarak yaptıkları  yetiştiriciliği, 7 yıl önce aldıkları mikrokrediyle geçim kaynakları oldu. Bugüne kadar aldıkları toplam 8 bin liralık mikrokrediyle evlerinin bahçesinde 2 katlı kümes kuran çift, besledikleri 25 horozla yarışmalara da katıldı. Anğı çifti, 'güzellik yarışmaları'nda derece verilen horozlarını 1000 ile 50 bin arasında değişen fiyatlarla satıyor.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 22.11.2019 16:38 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 16:43
Tanesi 50 bin lira! Hobi olarak başladı, geçim kaynağı oldu

Kemer Mahallesi'nde yaşayan, 2 çocuk annesi, ev kadını Rabia Anğı ve işçi emeklisi Muzaffer Anğı, çocuk yaşlarda başladıkları cins horoz yetiştirme merakını evlendikten sonra da sürdürdü. Kendi imkanlarıyla evlerinin bahçesinde cins tavuk ve horoz yetiştiren Anğı çifti, 7 yıl önce Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Mikrokredi Şubesi'nden bugüne kadar çektikleri toplam 8 bin lira kredi ile bu işi daha da büyütüp, evlerinin bahçesinde 2 katlı kümes kurarak, yem aldı. Çift, yetiştirdiği 'Brasil', 'Shamo', 'Reza Asil', 'Alman' ve 'Fransız Bankiva' cinsi Hint horozları ile 'güzellik yarışmaları'na katılıp, birçok kupa aldı. Anğı çifti, yavru horozları satarak, aile ekonomisine katkı sağlamaya başladı.

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Tanesi 50 bin lira! Hobi olarak başladı, geçim kaynağı oldu
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