3 yılda çalınmadık kapı bırakılmayacak

Türkiye üç yıllık dönemde aile ve çocuk yardımından evlenecek gençlere çeyiz desteğine, sosyal konut projelerinden yurt yapımına kadar birçok alanda sosyal yardımlara yaklaşık 275 milyar liralık kaynak aktarılacak. Çocuk evi hizmetleri için 2020-2022 döneminde 1.5 milyar liralık, işsizlik yardımları hizmetleri için de 23 milyar liraya yakın bütçe öngörülüyor.



43 BAŞLIKTA SOSYAL DESTEK

Hükümet, 2020'de de evde bakım yardımı, şartlı eğitim ve sağlık yardımı, gıda desteği, çoklu doğum yardımı, 65 yaş üstü yaşlılık ve engellilik yardımları başta olmak üzere 43 sosyal yardım programı ile toplumun tüm kesimlerine ulaşılacak.

Sosyal güvenliği bulunmayanlara sağlanan hizmetler için yaklaşık 100 milyon liralık destek sağlanacak.







3.5 MİLYON HANE

Hükümet, sosyal yardım programları ile yaklaşık 3.5 milyon haneye ulaşırken, bu yılın sonuna kadar yapılan sosyal yardım harcamaları da 55 milyarı geçecek. Yaşlılık aylığı, gıda yardımı, engelli öğrencilerin ücretsiz taşınması, sosyal konut projesi, katılım payı ödemeleri, öksüz ve yetim yardımları, çoklu doğum yardımı, elektrik tüketim desteği, eşi vefat eden kadınlara nakit desteği, genel sağlık sigortası, aşevleri, şartlı eğitim ve sağlık yardımı ile üç yıllık dönemde daha fazla haneye ulaşılacak.

0-3 yaş öncelikli olmak üzere 0-6 yaş arası koruma altındaki çocukların tümü aile odaklı hizmetlerden yararlanacak. 65 yaş üstü yaşlıların korunması ve desteklenmesi amacıyla uygulanan Yaşlı Destek Programı ile büyükşehir belediyelerinin projelerine destek verilecek. Sosyal Yardım Kartı Projesi kapsamında 2 milyon kişiye banka kartı verilirken, sosyal yardım SMS projesi kapsamında da 700 bin sosyal yardım yararlanıcısına kısa mesaj ile parasının yattığını bilgisi verildi.



NE DESTEK SAĞLANDI?

65 yaş üstü yaşlılık ve engellilik yardımları kapsamında 8.5 milyar, evde bakım yardımı için 6.6 milyar, şartlı eğitim ve sağlık yardımları 875 milyon, elektrik tüketim desteği 402 milyon, doğum yardımı 398 milyon, gıda yardımı 263 milyon, barınma yardımı 63 milyon, öksüz yetim yardımı 44 milyon lira destek sağladı. Kronik hastalara yönelik yardım programlarına yaklaşık 32 milyon, çoklu doğum yardımına 20 milyon lira kaynak aktarıldı.

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