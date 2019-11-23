Gıda soruşturmasında sona gelindi

BUGÜN NELER OLDU

Rekabet Kurulu'nun yeni başkanı Birol Küle, geçen yıl kur saldırısından sonra meyve ve sebzede haksız rekabet yapıp yapmadıklarının tespiti amacıyla 23 zincir market hakkında soruşturmanın devam ettiğini belirterek, "Bizim soruşturmalar doktora tezi niteliğinde… Ortalama süresi 14 ayı buluyor. Bu uzun süre gibi gelebilir ama hata yapmamak için özel raporlar hazırlıyoruz. Zincir marketler ve hallerle ilgili soruşturmalar devam ediyor. Kısa süre içinde bunları sonuçlandıracağız, sonuna geldik" dedi.aPara Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in sorularını yanıtlayan Küle, Güney Kore'den sonra rekabet otoriteleri içinde en hızlı kararı Türkiye'nin aldığını söyledi. Rekabet Kurulu'nun önümüzdeki dönemde dijital pazara odaklanacaklarını anlatan Küle, "OECD ülkelerinde gençlerin internette kalma süresi 4 saati aştı. Tüketim eğilimlerimiz de konvansiyonelden dijital pazara kaydı. Bizim de karşımıza yeni bir alan açıldı. Tüketicilerin doğru ve etkin fiyatı bulabilmesi, aradığı ürün ve hizmete kolaylıkla ulaşması ve ürün çeşitliliğinin sağlanması bu pazara girişlerin serbest olması çok önemli. Dünyadaki dijital pazarda 7 markanın hakimiyeti var. Harcanan paranın yüzde 50'si sadece iki ülkeye gidiyor. Artık sınırlar belirsizleşti. Dijital dönüşümle bizim önümüzde sorumluluk alanı var. Üstesinden gelebilecek yetkilerimiz, sorumluluk bilincimiz ve insan kaynağımız var" diye konuştu. Küle, rekabet hukuku konusunda da ilkokuldan başlayarak konunun anlatılması ve toplumun bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi.Önümüzdeki hafta başında 25-26 Kasım tarihlerinde Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD) desteğiyle İstanbul Rekabet Forumu (ICF) düzenlenecek. Küle, "Bu vesileyle 30'a yakın ülkenin rekabet kurumlarının başkanları da dahil olmak üzere üst düzey temsilcileri ve OECD ile UNCTAD'ın rekabet hukuku ve politikasıyla ilgilenen birimlerinin başkanları İstanbul'da buluşacak. Şu an bu diyaloğa en çok ihtiyaç duyulan iki konunun ekonomideki dijital dönüşüm ve rekabet hukuku ve politikası alanında uluslararası işbirliği olduğunu düşünüyoruz. O yüzden ICF'in ana teması dijitalleşme ve uluslararası işbirliği olarak belirlendi. 3 oturumda konuları tartışacağız" dedi.